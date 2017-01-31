Порошенко поручил срочно вынести ситуацию в Авдеевке на рассмотрение Совбеза ООН

Поручение дано заместителю главы администрации президента Украины Константину Елисееву. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны международных партнеров", - добавил Порошенко, сообщает портал Newsru.com.

Он подчеркнул, что обратился в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и сообщил партнерам в США, ЕС и НАТО.

"Хочу успокоить граждан: наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции. Ни одного приказа не отвечать на уничтожающий огонь им не отдавалось. Украинские военные имеют все возможности защищать себя", - написал Порошенко.

Украинский президент подчеркнул, что в районе Авдеевки "впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии.