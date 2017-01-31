Департамент просит обновить программное обеспечение ИД-карт

22 февраля из необновленного программного обеспечения пропадет возможность создания и проверки дигитальных подписей. Это связано с обновлением общеевропейского списка доверенных сертификатов. Вторая причина — обновление браузера Mozilla Firefox. Изменения в программном обеспечении ИД позволят создавать дигитальные подписи с помощью ИД-карты и в этом браузере.

Новая версия программы доступна по адресу installer.id.ee. Со среды программа также предлагает пользователям провести автоматическое обновление.

С этого года меняется нумерация версий программного обеспечения ИД. В дальнейшем версии программного обеспечения будут обозначаться связанными с календарем цифрами - год + месяц.

Дополнительная информация об обновлениях программного обеспечения ИД доступна ЗДЕСЬ.