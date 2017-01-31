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Галерея: тайная жизнь монахинь

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Представления мирян о жизни в стенах монастыря, оказывается, невероятно устарели. Стряхнуть вековую пыль стереотипов решилась мексиканский фотограф Марсела Табоада. В течение трех лет она снимала монахинь католических монастырей Мексики, в том числе в своем родном штате Пуэбла, пишет "Моя Планета".

«Монахини могут весело проводить время, — пишет Марсела. — Они смеются и танцуют, играют в игры и слушают рок-н-ролл. Среди них есть и заядлые болельщицы. Так, одна из сестер — большая поклонница футбола — каждый день молилась за игроков своей любимой команды, а когда они выиграли, долго аплодировала».

Тайная жизнь монахинь./ Скриншот с сайта "Моя Планета".

К Богу все пришли разными путями. Одни не хотели выходить замуж, другие много грешили, третьи услышали зов и пришли в обитель. Эти монахини имели разные профессии и по-разному жили до монастыря, а сейчас они живут духовной жизнью, не забывая при этом, что они — обычные люди.

Тайная жизнь монахинь./ Скриншот с сайта "Моя Планета".

Больше фотографий можно посмотреть здесь.

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