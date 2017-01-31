Галерея: тайная жизнь монахинь

«Монахини могут весело проводить время, — пишет Марсела. — Они смеются и танцуют, играют в игры и слушают рок-н-ролл. Среди них есть и заядлые болельщицы. Так, одна из сестер — большая поклонница футбола — каждый день молилась за игроков своей любимой команды, а когда они выиграли, долго аплодировала».

Тайная жизнь монахинь./ Скриншот с сайта "Моя Планета".

К Богу все пришли разными путями. Одни не хотели выходить замуж, другие много грешили, третьи услышали зов и пришли в обитель. Эти монахини имели разные профессии и по-разному жили до монастыря, а сейчас они живут духовной жизнью, не забывая при этом, что они — обычные люди.

Тайная жизнь монахинь./ Скриншот с сайта "Моя Планета".

Больше фотографий можно посмотреть здесь.