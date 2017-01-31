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Фотоновость: попавшаяся на допинге Йохауг опубликовала противоречивый снимок

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг находится в краткосрочной поездке в Южную Корею, где у нее есть возможность ознакомиться с трассами, на которых будут проходить старты Олимпийских игр-2018.

Спортсменка вместе со своим личным тренером Полом Гуннаром Микельсплассом отправилась в Пхенчхан в воскресенье и вернется в Норвегию в среду, пишет Postimees.

«Она находится в Пхенчхане вместе с Полом Гуннаром. У нее была возможность посмотреть трассы и стадион, и она ею воспользовалась. Решение о поездке было принято недавно», – сообщил адвокат лыжницы Кристиан Юрт.

Йохауг опубликовала в соцсетях и фотографию из поездки. Довольно странно выглядит подпись к этому снимку: "Набираюсь сил и мотивации для Олимпиады".

Напомним, что на прошлой неделе прошли слушания по делу Йохауг, уличенной в применении анаболического стероида клостебола. Ранее Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать спортсменку на 14 месяцев. Окончательное решение будет принято в течение месяца.

Fyller på med energi og motivasjon i OL løypene:-)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАТереза Йохауг
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В Осло завершились двухдневные слушания по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг, отстраненной от участия в соревнованиях из-за положительной допинг-пробы на стероид клостебол. Олимпийскую чемпионку Йохауг потребовали отстранить на 14 месяцев за допинг

Олимпийскую чемпионку Йохауг потребовали отстранить на 14 месяцев за допинг

Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать олимпийскую чемпионку, семикратную чемпионку мира по лыжным гонкам норвежку Терезу Йохауг, сдавшую положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол, на 14 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба агентства.
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