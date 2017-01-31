Фотоновость: попавшаяся на допинге Йохауг опубликовала противоречивый снимок

Спортсменка вместе со своим личным тренером Полом Гуннаром Микельсплассом отправилась в Пхенчхан в воскресенье и вернется в Норвегию в среду, пишет Postimees.

«Она находится в Пхенчхане вместе с Полом Гуннаром. У нее была возможность посмотреть трассы и стадион, и она ею воспользовалась. Решение о поездке было принято недавно», – сообщил адвокат лыжницы Кристиан Юрт.

Йохауг опубликовала в соцсетях и фотографию из поездки. Довольно странно выглядит подпись к этому снимку: "Набираюсь сил и мотивации для Олимпиады".

Напомним, что на прошлой неделе прошли слушания по делу Йохауг, уличенной в применении анаболического стероида клостебола. Ранее Антидопинговое агентство Норвегии рекомендовало дисквалифицировать спортсменку на 14 месяцев. Окончательное решение будет принято в течение месяца.