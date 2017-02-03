По словам ведущего специалиста из отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмера Тикерпе, пока еще не ясно, будут ли выбраны машины с желтыми полосками. "Возможно, желтый будет еще более яркий, либо найдется какое-то другое цветовое решение", - заметил он.

"У нас в течение девяти месяцев темно и пасмурно. Наша идея заключается в том, чтобы полицейские машины были заметнее на дорогах. Поскольку мы часто по необходимости едем быстрее потока остальных машин и можем при исполнении служебных обязанностей останавливаться в местах, где обычные транспортные средства не останавливаются, наши автомобили должны быть очень хорошо видны другим участникам движения", - пояснил Тикерпе. Полоски желтого цвета работают как отражатели и светятся, когда на них попадает свет.

Традиционная расцветка патрульных машин восходит к 1980-м годам. Отказываться от нее не собираются, однако, по словам Тикерпе, к ней необходимо добавить яркие элементы.

Тикерпе пока не смог уточнить, когда у полицейских машин появится новый дизайн. По всей вероятности, это произойдет в следующем году.