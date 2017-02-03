В США данные почти двух миллионов человек попали в общий доступ из-за сбоя в системе

По его информации, сбой произошел после обновления программного обеспечения независимым поставщиком в октябре 2016 года. После проведенного обновления авторизованные пользователи системы получили доступ к номерам социального страхования и именам, просматривать которые они не имели право.

Проблема была выявлена 31 января, после чего были предприняты меры для предотвращения неавторизованного доступа к информации. Сообщается, что данные, которые оказались в общем доступе, включали имена и фамилии, номера социального страхования и размер заработной платы жителей штата.

В настоящий момент ведется расследование с целью определить точное число людей, которых затронул данный сбой.