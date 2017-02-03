Галерея: Кальюлайд и Сильдару открыли международный турнир экстремалов Simple Session

"В Эстонии нет другого международного спортивного турнира такого высокого уровня, как Simple Session," - написала Кальюлайд на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Rus.err.ee.

Вместе с Кальюлайд в открытии соревнований в столичном центре Saku Suurhall, за которыми будут следить с телеэкранов сотни тысяч любителей экстремального спорта по всему миру, приняла участие юная эстонская фристайлистка Келли Сильдару, недавно возвратившаяся со Всемирных экстремальных игр (X-Games) в Аспене с золотой и серебряной медалью.