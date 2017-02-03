Нападение в Вильянди: мужчину ударили ножом в шею

В критическом состоянии мужчину с ножевым ранением в области шеи медики доставили в Вильяндискую больницу. На данный момент жизни мужчины ничего не угрожает, но он какое-то время проведет на лечении в больнице. В квартире, где все это произошло, было темно, поскольку там нет электричества.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск говорит, что полиция задержала нападавшего и доставила в полицейский участок. В квартире находились еще два мужчины.

Для выяснения обстоятельств произошедшего было начато производство.