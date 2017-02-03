Пенс в интервью заявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали вооруженный конфликт на востоке Украины. "Переговоры будут продолжаться", - указал вице-президент, сообщает портал Newsru.com.

Когда его спросили о том, возможно ли говорить об отмене санкций в свете продолжающихся нарушений режима прекращения огня на Украине "со стороны России", Пенс сообщил: "На этот вопрос предстоит ответить - в течение ближайших месяцев. Это зависит от многого… от возможностей работать в общих интересах". В качестве таковых вице-президент назвал борьбу с террористами "Исламского государства".

"Россия так же (как и США) заинтересована в борьбе с радикальным исламизмом, и в том числе с ИГ, и если у нас будут возможности для совместной работы, я думаю, президент будет искать возможности возобновить отношения… Но, безусловно, эти решения потребуют действий и будут сильно зависеть от того, как русские будут взаимодействовать в ближайшее время", - указал вице-президент США.