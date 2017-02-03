Фото: в Ляэне-Вирумаа произошла тяжелая авария

Авария произошла в 7.20. Автомобиль Toyota Avensis, которым управлял молодой человек 1992 года рождения, выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 25-летняя женщина. В результате столкновения один из автомобилей отбросило в кювет. Другой остался на дороге.

В аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen. Женщина самостоятельно обратилась за помощью к медикам. Оба водителя в момент аварии были трезвые.

Фото с места происшествия. / Фото читателя

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, было временно перекрыто. Его вновь открыли в 8.45.