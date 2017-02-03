Галерея: продолжается суд над Кауром Кендером

Рассмотрение дела несколько застопорилось, поскольку суд назначил писателю судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертиза установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

На сегодняшнем заседании планируется завершить рассмотрение доказательств и приступить к прениям. Прения сторон будут отрытыми.

Суд над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время прокурор заявил, что вина Кендера доказана.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.