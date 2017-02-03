Правительство обсудит юридическую форму реновации Горхолла

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон в ближайшее время представит министрам на кабинетных заседаниях правительства составленный в конце прошлого года фирмой Ernst & Youngi (EY) анализ, в котором сообщается, что, если государство хочет создать в Таллинне многофункциональный конференц-центр, оптимальным вариантом будет реновация Горхолла.

Симсон представит министрам два варианта. Один заключается в предоставлении городу субсидии, после чего Таллинн сможет в свою очередь выделить средства AS Tallinna Linnahall, а затем эта принадлежащая городу фирма сама займется девелопментом конференц-центра и понесет соответствующие обязательства и риски.

По мнению министра, преимущество этого варианта в том, что ответственность за девелопмент будет четко распределена, а процесс принятия решений будет простым и однозначным. Минус в том, что у государства будет мало возможностей защитить свою инвестицию и интересы сектора конференций.

Второй вариант заключается в создании Таллинном и государством новой совместной фирмы, которая станет девелопером центра. В таком случае государство и город понесут связанные с девелопментов риски. Таллинн выплачивал бы взносы в акционерный капитал фирмы посредством недвижимости, вклад государства был бы денежным.

По мнению Симсон, плюс этого подхода в том, что он позволит защитить интересы государства и сектора туризма, а также активно вмешиваться и гарантировать открытость. Минус в том, что процесс принятия решений будет сложнее и дольше, также существует риск правовых споров и связанной с ними нерешительности.

Вне зависимости от того, предоставит государство субсидию городу или девелоперу конференц-центра, в любом случае, по мнению министра, следует заключить договор о пользовании субсидией и принципах сотрудничества между государством и городом.

Согласно составленному в конце прошлого года и представленному в начале января анализу Ernst & Young Baltic AS, оптимальным вариантом для Таллинна было бы создать крупный международный конференц-центр в горхолле.

По словам партнера EY Ивара Кийгемяги, анализ рассматривает в качестве места для конференц-центра три группы объектов недвижимости: Таллиннский горхолл, два принадлежащих RKAS объекта и два принадлежащих частному сектору - в Юлемисте-Сити и на территории олимпийского парусного центра в Пирита.

«Оптимальным является Таллиннский горхол», - сказал Кийгемяги журналистам на брифинге в начале января и отметил, что поблизости достаточно хороших мест для гостиниц, неподалеку расположен старый город и речь идет об обладающем культурной ценностью объекте, кроме того, в таком случае возникла бы синергия с будущим концертным центром.

По словам Кийгемяги, минусом этого варианта является то обстоятельство, что горхолл находится под охраной в качестве памятника старины и тем самым его реновация обойдется дороже.

По словам ведущего консультанта отдела консультирования сделок EY Майре Густавсон, согласно предварительным подсчетам, стоимость реновации горхолла и его превращения в конференц-центр составила бы 36,4 млн евро. «Влияние работы конференц-центра на экономику Эстонии составило бы более 18,5 млн евро добавленной стоимости и более 5 млн евро налоговых поступлений», - сказала она в январе.

Вице-канцлер по экономическому развитию Министерства экономики и коммуникаций (MKM) Вильяр Луби сказал в начале января, что создание конференц-центра на коммерческих основаниях бесперспективно. «В том, что касается горхолла, косвенные доходы вернутся быстрее всего, это позволит лучше использовать существующую инфраструктуру», - сказал он.