Примеры снимков, сделанных Samsung Galaxy S8, появились в Сети

Samsung Galaxy S8 будет выпущен в версиях с 5,8- и 6,2- дюймовыми экранами, но по габаритам они будут идентичны нынешним Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. При этом обе модели получат загнутый по бокам дисплей и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Теперь в сеть попали первые фотографии, якобы сделанные на основную камеру Galaxy S8.

Вопреки многочисленным слухам, Galaxy S8, по всей видимости, не получит двойной камеры. Смартфон будет оборудован 12-мегапиксельной основной камерой и объективом со значением диафрагмы f/1,7 - как в прошлогоднем Galaxy S7, отмечает 4pda.ru. Ожидаются различные улучшения и новые функции программного характера. Также не исключено, что Samsung применит новый сенсор.

Также стоит отметить, что в Galaxy S8 будет установлен новый процессор Snapdragon 835, который, по заверениям компании Qualcomm, должен повысить скорость и точность фокусировки, а также улучшить работу цифрового зума.