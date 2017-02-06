Стрельба в гостинице «Метрополь»: один из объявленных в розыск мужчин пойман

2 февраля примерно в 14.00 в центре Таллинна на улице Розени в находящемся в квартале Ротерманна отеле «Метрополь» произошла стрельба, в результате которой был ранен 45-летний мужчина. Между стрелком и его жертвой возникла драка, в ходе которой один из мужчин достал пистолет и выстрелил 45-летнему мужчине в левую ногу. Пострадавшего увезли в больницу, откуда его тем же вечером отпустили домой на домашнее лечение.

Полиция по-прежнему разыскивает мужчину в возрасте примерно 50 лет (на фото справа), который, согласно подозрениям, открыл стрельбу.