В России впервые осудили за недоносительство

"Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - цитирует Интерфакс представителя областной прокуратуры Юлии Свитиной. Гафуров, как сообщается, признал свою вину.

По данным прокуратуры Астраханской области, это первый приговор в России, вынесенный по статье "несообщение о преступлении" (205.6 УК РФ), которая появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 году "пакета Яровой".

Пакет антитеррористических законов, разработанных депутатами Госдумы России Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был подписан президентом России Владимиром Путиным 7 июля этого года.

По данным суда, Гафуров не сообщил правоохранителям о своем знакомом - гражданине Киргизии Равшане Акбарове, который в декабре был приговорен окружным военным судом в Ростове-на-Дону к восьми годам колонии строгого режима за "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом".

Акбаров, по данным ФСБ, в 2015 году добровольно прошел подготовку в центре экстремистской группировки "Исламское государство" в иракском Мосуле, после чего он вступил в группировку "Джамаат Катиба Гураба", подчиняющуюся ИГ.

Первое уголовное дело за недоносительство было возбуждено в Чечне в середине января: следователи заподозрили жителя Грозного в том, что он знал, но не сообщил правоохранительным органам о намерениях своего знакомого примкнуть к джихадистам в Сирии.

Правозащитники заявляли, что законы из "пакета Яровой" нарушают базовые принципы Конституции России, в том числе право граждан на неприкосновенность частной жизни.

Статья "несообщение о преступлении" вводит ответственность за недоносительство о подготовке или совершении террористических преступлений.

"Пакет Яровой" вызывал критику и со стороны бизнеса, поскольку он регулирует деятельность телекоммуникационных компаний, социальных сетей и мессенджеров и миссионерских организаций. Он обязывает провайдеров хранить информацию о трафике клиентов за последние шесть месяцев.