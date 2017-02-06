Француз Жиру второй раз подряд одержал победу на Simple Session

Главным героем мероприятия стал юный французский скейтбордист Аурельен Жиру, который выиграл соревнования в своем виде программы второй год подряд.

Один из самых престижных в мире экстремального спорта турниров Simple Session прошел в Таллинне уже седьмой год подряд. На этот раз организаторам удалось собрать в Saku Suurhall почти всех сильнейших BMX-велосипедистов и скейтбордистов, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальная камера".

У скейтбордистов второй раз подряд победу одержал 18-летний француз Аурельен Жиру, а среди BMX-велосипедистов первое место досталось американцу Гаретту Рейнольдсу.

Эстонские спортсмены в финальные соревнования во всех трех классах не пробились.