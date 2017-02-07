Пользователя Airbnb в Амстердаме оштрафовали на 300 тысяч евро

«К нам обратились соседи, они жаловались на нарушения. После расследования мы обнаружили, что квартиры сдавались в аренду незаконно. Размер штрафа обычный, но количество квартир делает его рекордным», — рассказала представительница амстердамских властей Жанин Хардерс.

Власти города посчитали, что сдаваемые в аренду квартиры являются нелегальным отелем. Все потому, что с декабря 2016 года домовладельцы в Амстердаме могут сдавать жилье ограниченный срок — не более 60 суток в год — и не более чем четырем туристам одновременно, пишет Рамблер/Путешествия.