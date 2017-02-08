Счастливчик стал почти на 30 000 евро богаче

Счастливый билет был куплен в Тарту в торговом центре Tasku Keskus.
Напомним, что в начале января счастливчик выиграл в лотерею Viking Lotto 93 272 евро. Счастливый билет был куплен в Интернете.
Вчера вечером один из жителей Эстонии выиграл в лотерею Bingo Loto 27 611 евро и 90 центов.
Счастливый билет был куплен в Тарту в торговом центре Tasku Keskus.
Напомним, что в начале января счастливчик выиграл в лотерею Viking Lotto 93 272 евро. Счастливый билет был куплен в Интернете.
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