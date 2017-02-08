Тетя Олли знает о погоде больше метеорологов

А потом сравнивает показания за несколько лет: «Нынешняя зима такая же, как была в прошлом году», - говорит Олли Вилберг, листает свой ежедневник и останавливается на 11 января 2016 года.

«Погода меняется, сильный ветер. Метель, минус 16 градусов. Днем теплее, минус 14, метель», - записано у нее.

Опытные пальцы быстро находят 2 февраля 2016 года (корреспондент встречался с тетей Олли 2 февраля 2017 года), то есть записи годичной давности: «Ночью прошел сильный снег с дождем. Температура плюсовая. Днем идет дождь, погода плохая. Весь день лило, как из ведра, вся земля покрыта водой, как большое море», - зачитывает Олли.

После этого она берет ежедневник за 2017 год, другого цвета, и говорит, что сначала записывала свои наблюдения в обычную тетрадку, поскольку к началу года привезти ежедневник ей не успели. А когда принесли, аккуратно перенесла все данные туда – во всем должен быть порядок. «11 января 2017 года. Сегодня ночью было минус девять, с утра дул холодный ветер. Вчерашняя оттепель сменилась гололедицей. Снега на полях много. Днем светило солнце», - записано у нее.

«Мне нравится сравнивать сегодняшнюю погоду с той, что была год назад», - говорит Олли и добавляет, что, сравнивая данные, она может предсказать и мороз, и снег. И она говорит, что в феврале будет две недели мороза – до 25 градусов. 30-градусных морозов, которые обещают метеорологи, как ей кажется, не будет. Сильные морозы ей предсказывают и домашние птицы, которые сейчас хотят больше еды. Емкость с пшеном пустеет с невероятной скоростью и птиц возле нее очень много.

«Снега еще будем много. Снежные бури еще впереди, в этом я уверена. Снег не останется на небе», - весьма уверенно предсказывает Олли.

Опираясь на свои наблюдения и записи, они говорит, что погода живет пятилетними циклами. Нынешний цикл несет нам более теплые зимы.

В то же время, она заметила, что раньше перемены не происходили так быстро: чтобы вечером было минус 16, а утром уже около нуля.

Смотря на данные марта 2016 года, Олли Вилберг предсказывает, что этой весной нам не обойтись без снега.

21 марта 2016 года. Ночью добавилось снега, было минус пять, утром немного шел снег, днем тоже шел, было от нуля до двух градусов мороза.