Аллик: Лысов конфликтует с директором и частью труппы

Он отметил, что театр продает спектакли, а не хлеб и мясо, поэтому продажа билетов и посещаемость точно не являются главным поводом для недовольства. «У худрука есть конфликт с директором (Тыну Ленсментом - прим. ред.), есть внутренний конфликт в театре, не вся труппа им довольна. Но опять же - все это не повод для отставки. Игорь Лысов может участвовать в конкурсе и может его выиграть», - заявил Аллик.

Жаловались ли актеры Аллику на худрука? «Кое-кто жаловался, но это не выглядело так, что актер приходит к председателю совета. С кем-то я знаком лично, и это было озвучено в неформальной беседе» - объяснил он.