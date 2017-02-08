Биатлонисты продолжили травлю Логинова, отбывшего наказание за допинг

"Пока правила это позволяют, мы ничего не можем сказать против, - цитирует "Спорт-Экспресс" заявление Лессера порталу Sport.de. - Логинов может выступить на чемпионате мира в соответствии с правилами. И его сразу поставили на смешанную эстафету. В России вы можете отсидеть дисквалификацию и вернуться, но у меня такой спортсмен уже не вызовет уважения".

Напомним, что в четверг в австрийском Хохфильцене смешанной эстафетной гонкой стартует чемпионат мира по биатлону. В составе сборной России на старт выйдут Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин.

В нынешнем году Логинов после отбытия двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина стал трехкратным чемпионом Европы, после чего тренерский штаб сборной России включил его в состав национальной команды на чемпионат мира, пишет newsru.com.

Громкое возвращение Логинова сопровождается критическими комментариями ряда его коллег. От язвительных шпилек не удержался и лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад, который выступает за ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил.

Трехкратный чемпион мира норвежец Йоханесс Бё назвал глупостью включение Логинова в состав сборной России на предстоящее первенство планеты. Другой представитель сборной Норвегии - обладатель Кубка мира-2009/10 Эмиль Хегле Свендсен - призывает не уделять россиянину столь пристальное внимание.

Смешанная эстафета стартует в Хохфильцене в 15:35 по эстонскому времени. Всего на турнире будет разыграно 11 комплектов медалей, по пять у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект в смешанной эстафете.

Федерация биатлона Франции извинилась за комментарий Фуркада

Тем временем глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов в четверг заявил, что Федерация биатлона Франции попросила прощения за агрессивные комментарии Фуркада в адрес Логинова.

"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", - сообщил Кравцов ТАСС.