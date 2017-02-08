Хельо Пикхоф: 30 000 детей лишены внешкольного образования

Социал-демократ Хельо Пикхоф приветствует изменение закона. Вчера за пультом депутат отметила, что сегодня участие в кружках по интересам для очень многих детей является роскошью. По данным мониторинга молодежи, 10% молодых людей за последние три года не посещали ни одного кружка и ни одной тренировки. Это означает, что около 30 000 детей почему-то лишены внешкольного образования. Регулярно же участвуют во внеклассной деятельности 30-60% детей (в зависимости от региона), что очевидно мало.

«Я неоднократно слышала грустные истории о том, как талантливые дети бросали музыкальную школу, танцы или лыжи, так как стоимость кружков была просто не по карману для матери-одиночки или многодетной семьи. Некоторые лишены хобби из-за логистических проблем или же из-за того, что в их городе просто нет возможностей для занятий в кружках», - сказала Хельо Пикхоф. «К сожалению, зачастую у детей, которые не ходят в кружки, уже кругозор, меньше способностей и, как результат, менее заметные успехи в самостоятельной жизни, чем у сверстников».

В фокусе программы поддержки кружков по интересам три темы: культура, спорт, а также естественные и точные науки. Государство запускает свою программу в сентябре. В этом году на нее выделено 6 миллионов, со следующего – свыше 14 миллионов евро будет выделятся ежегодно.

Если говорить о финансировании, то теперь, по словам Пикхоф, появится возможность отталкиваться от потребностей конкретного региона. Местное самоуправление сможет вкладывать средства туда, где это более всего необходимо: например, пустить еще один школьный автобус или открыть новую спортивную секцию или кружок.

Концепцию программы поддержки кружков по интересам разработало Министерство культуры, реализовывать программу будет Министерство образования и науки.