Беглый российский хакер рассказал, когда обратится к правительству ЭР с просьбой об убежище

"У меня эстонская виза, и я намерен подать ходатайство о политическом убежище в Эстонии. Думаю, что обращусь с этой просьбой к правительству Эстонии официально завтра или послезавтра (в четверг или пятницу - ред.)", - сказал Глазастиков в четверг в интервью российскому телеканалу "Дождь".

По словам Глазастикова, он решил раскрыть свою анонимность после того, как двое других участников проекта "Шалтай-Болтай" были задержаны ФСБ.

"В конце января, как многие из вас знают, в прессе стали появляться сообщения о том, что двое других участников нашего проекта задержаны ФСБ и находятся в Лефортово. После этого я был уверен, что мои данные также есть у ФСБ, и нет никакого смысла скрываться или пытаться скрыться. Лучше, наверное, уже себя объявить и сделать это раньше, чем некоторые средства массовой информации, которым, возможно, мы могли насолить в процессе нашей деятельности, например, тот же самый Life ",- сказал Глазастиков, по словам которого несмотря на то, что "Шалтай-Болтай" принимают за группу хакеров, начинавшаяся как пиар-проект организация создана с политическими целями.

Во вторник министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сказал, что власти Эстонии будут вести делопроизводство по просьбе об убежище члена группы "Шалтай-Болтай" в обычном порядке.

Группа "Шалтай-Болтай" стала известна с 2014 года, она перехватывала и публиковала переписку высокопоставленных чиновников. В России по делу "Шалтай-Болтай" Лефортовским судом были арестованы три человека: ее предполагаемый организатор Владимир Аникеев, а также Константин Тепляков и Александр Филинов. Всем предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Власти США обвиняют российских хакеров, например, во взломе серверов Демократической партии, а власти Германии и Франции опасаются накануне предстоящих выборов кибератак из России.