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Лавров: Москва готова работать с Трампом

Rus.Postimees.ee
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова работать с администрацией президента США Дональда Трампа по всей повестке двухсторонних отношений между странами на основе принципа равноправия, пишет «Известия».

Он подчеркнул, что развитие конструктивных отношений между Кремлем и Белым домом окажет позитивное воздействие на ситуацию в мире, сообщает портал Газета.ru.

«Со своей стороны готовы работать с администрацией Дональда Трампа по всей повестке дня российско-американских отношений на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Исходим из того, что развитие конструктивных взаимовыгодных двусторонних связей способно принести реальную пользу народам России и США, оказать позитивное воздействие на ситуацию в мире», — сказал глава МИД России в интервью газете. 

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