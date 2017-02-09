Экс-хавбек «Зенита» Тимощук объявил о завершении карьеры

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

На данный момент больше предложений о тренерской работе. Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», — приводит слова Тимощука Sportarena.com.

Последним клубом в карьере Анатолия был казахстанский «Кайрат», который футболист покинул в ноябре 2016 года после окончания срока действия контракта. За свою карьеру хавбек также выступал за «Волынь», «Шахтер», «Зенит» и «Баварию». На счету Тимощука 144 матча за сборную Украины и четыре забитых гола.