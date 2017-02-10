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Маклер при заключении договора найма сделает то, о чем вы даже не догадываетесь

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Некоторые желающие сдать в наем квартиру хотят искать нанимателя самостоятельно. Чем они рискуют?

Ирина Кривенкова, аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord, рассказывает о роли маклера в сделке по найму жилья.

В договоре найма только две стороны-наниматель и наймодатель. Маклер никак не может отвечать за выполнение сторонами договора. Но в нашем бюро практика подписания договоров такова, что мы в обязательном порядке проверяем как наймодателей, так и нанимателей по всем открытым источникам.

Если у нанимателя есть, например, задолженности по налогам, то мы вряд ли посоветуем заключить с ним договор найма. Если квартира наймодателя заложена в банке, то об этом должен знать и наниматель. Ведь если начнется принудительное производство, то ему придется съехать, не дожидаясь окончания договора.

Каждый опытный маклер при желании может написать целую книгу о трудностях и рисках сдачи в наем жилья. Если договор продажи недвижимости при хорошей подготовке и юридически правильном исполнении закрывает все проблемы, а продавец и покупатель расходятся в разные стороны счастливыми, то договор найма открывает целый ящик потенциальных проблем исполнения договора сторонами.

Но никогда нельзя доводить проблему до конфликта, желательно все решать путем доброжелательных переговоров, здесь ваш маклер может очень помочь.

Как мы уже говорили, договоры найма могут быть и бессрочными, то есть в тексте договора дата его окончания не указана. Многолетняя практика сдачи в наем квартир показывает, что срочный договор найма удобнее как инструмент. Но никто не запрещает заключить и бессрочный договор, хотя между ними есть и существенные различия. Бессрочный договор найма можно расторгнуть в обычном порядке, предупредив об этом другую сторону  за три месяца. Обычно именно это условие не дает возможности заключать в нашей быстротекущей жизни бессрочные договоры найма на жилые помещения.

Обеим сторонам договора важно помнить , что срочный договор автоматически превращается в бессрочный, если срок договора закончился, а стороны так довольны друг другом, что забыли его продлить на следующий срок.

Тема найма жилья очень обширна. Задавайте свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим!

Вопросы принимаются по адресу vene@postimees.ee с пометкой – Вопрос маклеру.

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«Мнение нотариуса Оксаны Бауэр-Карле интересно и весомо, но это рафинированно-чистая трактовка закона. Давайте признаемся, что закон в части договора найма не отражает жизни, им трудно пользоваться», - считает аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова. Как расторгнуть договор с нерадивым нанимателем и почему трудно снять квартиру, если у вас есть собака

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