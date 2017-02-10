Меньше штрафов в будущем: правительство готовит новую реформу

"Реформа производства о проступке базируется на трех принципах. Мы хотим меньше наказывать людей штрафами, больше влиять на тех, кто совершает наиболее опасные правонарушения, и сделать производство о проступке более эффективным и экономным", - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Планируется сократить количество караемых правонарушений. Например, в будущем в определенных случаях полицейские смогут ограничиться устным предупреждением и не вносить незначительные проступки в регистр наказаний. Также планируется меньше штрафовать несовершеннолетних.

"Почти половина жителей Эстонии сегодня внесена в регистр наказаний, так как туда вносятся, к примеру, такие нарушения, как езда со сломанной лампочкой для освещения номерного знака или пересечение дороги в неположенном месте. Наказание за это непропорционально и неразумно, - сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт. - Иногда больше пользы принесет разговор с человеком".

Если же наказание неизбежно, то новый порядок производства о проступке позволит существенно сократить время - цель заключается в том, чтобы время для составления одного протокола о проступке сократилось с действующих двадцати до пяти минут.

В отношении людей, совершающих более серьезные правонарушения - например, значительное превышение скорости или вождение в нетрезвом виде, планируется ввести штрафы, привязанные к их доходу. Сейчас подобная схема применяется при наказании за нетрезвое вождение.

Минимальный штраф, привязанный к доходу, согласно предложению, составит 5 евро (величина штрафной единицы сейчас - 4 евро), эта цифра будет увеличиваться в зависимости от дохода человека.