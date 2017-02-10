Вопрос читателя: можно ли вывешивать записи видеорегистратора в интернет?

Насколько легально вывешивать эти материалы в сеть? Гендиректор Инспекции по защите данных Вильяр Пеэп говорит, что в некоторых случаях это запрещено.

“Необходимо помнить, что, если людей, попавших в кадр, можно опознать, при использовании записи надо следовать всем принципам обработки личных данных. Использование записи с целью публично опорочить и унизить другого человека или самовольно наказать его ни в коем случае недопустимо”, – сказал Пеэп.

Более того, если кого-то можно узнать на вывешенном в интернете видео, у него есть право требовать от публикатора снять его. Если это не помогает, стоит сообщить о нарушении своих прав администраторам социальной сети, где вывешено видео. Если и это не дает результатов, инспекция рекомендует для защиты своих прав обратиться в суд.

Несколько более развязаны руки у журналистов, а именно, Закон о защите личных данных позволяет обнародовать личные данные человека с журналистской целью. Это означает, что и записи видеорегистратора можно публиковать с такой целью, но в каждом конкретном случае должен быть обоснованный общественный интерес.

Также, по словам Пеэпа, необходимо соблюдать принципы журналистской этики – считаться, например, с объяснениями другой стороны и следить, чтобы не были попраны права человека. “Если эти условия не соблюдаются, публикацию видео с журналистской целью нельзя обосновать”, - сказал Пеэп.

В любом случае видеорегистраторы помогают разобраться в сложных страховых случаях и установить детали аварий. Запись видеорегистратора можно использовать в качестве доказательства, например, при установлении виновника аварии, скрывшегося с места происшествия, или когда необходимо установить, какой свет горел в тот момент на светофоре. Передавать такие записи полиции разрешено, использование записи в качестве доказательства не противоречит Закону о защите личных даных.

Если в кадр видеорегистратора не попало ни одного человека или же лиц невозможно опознать, при публикации видео больше нельзя говорить о личных данных человека.

По регистрационному номеру опознать человека невозможно, поэтому, если на видео виден номер автомобиля, но не находившиеся в салоне люди, его публикация не составляет никакой проблемы.