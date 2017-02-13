Галерея: смотрим квартиру Киры Найтли. Стоит ли она таких денег?

Двухэтажная квартира актрисы площадью 350 м2 находится на Манхэттене в престижном квартале TriBeCa, пишет Elle Decor.
В шикарных апартаментах три спальни и две ванных. В интерьере использовано много красного кирпича и дерева разных тонов. Огромные, от пола до потолка окна делают квартиру чрезвычайно светлой.
Стиль интерьера - смесь современного и классического. Игра разноцветных тканей и деталей оформления дополняют впечатление.
Смотрим галерею!
Фото: Caters News Agency / Scanpix
Фото: Caters News Agency / Scanpix
Фото: Caters News Agency / Scanpix