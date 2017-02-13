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Галерея: смотрим квартиру Киры Найтли. Стоит ли она таких денег?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

Актриса Кира Найтли недавно продала свою люкс-квартиру в Нью-Йорке за шесть миллионов долларов, сообщает портал Kodu. Интересно рассмотреть ее поподробнее. 

Двухэтажная квартира актрисы площадью 350 м2 находится на Манхэттене в престижном квартале TriBeCa, пишет Elle Decor. 

В шикарных апартаментах три спальни и две ванных. В интерьере использовано много красного кирпича и дерева разных тонов. Огромные, от пола до потолка окна делают квартиру чрезвычайно светлой. 

Стиль интерьера - смесь современного и классического. Игра разноцветных тканей и деталей оформления дополняют впечатление. 

Смотрим галерею! 

Фото: Caters News Agency / Scanpix

Фото: Caters News Agency / Scanpix

Фото: Caters News Agency / Scanpix

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