«Переезд Министерства образования и науки в Таллинн в настоящее время не обсуждается», - заверил Корб. Подобная идея была предложена членам правительства 20 января, но к настоящему моменту от нее решили отказаться.

«В рабочих документах рассматриваются всевозможные варианты», - подчеркнул Корб, по словам которого, идея о переезде Министерства образования и науки действительно обсуждалась, но не нашла поддержки, поэтому от нее пока отказались.

Как отметил Корб, идею переезда госпредприятий из Таллинна в другие города также обсуждали, но пришли к выводу, что данный вопрос требует дополнительного анализа.

Согласно первоначальным планам Корба, 339 сотрудников фондов Innove и Archimedes должны были перебраться в Тарту и в то же время он хотел вернуть из студенческого городка в столицу 232 сотрудников Министерства образования и науки.

Кроме того, обсуждался переезд сотрудников Департамента социального обеспечения, Фонда развития предпринимательства, государственного учреждения Riigi Kinnisvara AS и Департамента шоссейных дорог, Института развития здоровья и Земельного департамента.