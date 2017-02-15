Хотите узнать, сколько стоит самая дорогая квартира в Москве?

Это пентхаус в жилом комплексе “Гранатный палас” в районе Патриарших прудов. Площадь лота составляет 952 квадратных метра, он занимает весь последний этаж. Стоит квартирка всего-навсего 4,14 млрд рублей. Продажей занимается агентство "Циан" - сообщает собственная пресс-служба портала объявлений о продаже и аренде недвижимости.

Второе место занимают апартаменты в гостинице “Москва”. Стоимость — 3,72 млрд рублей за 1 256 квадратных метров. Жилье расположено на двух этажах.

Третье место - трехэтажные апартаменты в “Доме на Мосфильмовской” площадью 2 тысячи квадратных метров. Цена — 2,66 млрд рублей. Этот пентхаус тоже занимает несколько верхних этажей дома.