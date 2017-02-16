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Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман!

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В марте будут готовы квартиры-студии, появление которых произведет революцию на эстонском рынке сдаваемых в наем квартир.

Квартиры в Таллинне на улице Тюри, 10 предназначены для людей, которые хотят получать доход от инвестиций в недвижимость. С покупателем заключается операторский договор. Фирма-оператор обставляет квартиру, ищет нанимателя и следит за тем, чтобы на счет покупателя ежемесячно, без задержек и проблем поступала плата за найм.  

Фото: t10.ee

Дизайн квартир-студий в скандинавском стиле создала художник по интерьеру Кади Яйр, помещения общего пользования оформила архитектор Кристийна Воолайд. При покупке будущий собственник получает пустую коробку, отделку для которой он может заказать после переговоров с дизайнерами. Планируется, что размер студий будет от 10 до 24 квадратных метров, и с помощью специалистов комнаты можно будет обставить таким образом, чтобы по максимуму использовать полезную площадь. 

Фото: t10.ee

Ааре Килп из фирмы-оператора Varavaldur 24 говорит, что их идеей было предложить инвесторам такую квартирную собственность, которая давала бы им гарантированный ежемесячный доход. По его словам, никто из покупателей еще не приобрел студию для проживания в ней: покупают только для сдачи в наем: "Правда, были и такие клиенты, кто хотел сам жить в студии, а во время своего отсутствия сдавать ее. Это - тема для переговоров". 

Фото: t10.ee

Риск невелик

Руководитель портала недвижимости KV.EE  Тарво Теслон считает, что проект T10 - первый в Эстонии, когда оператор обещает гарантировать инвестору постоянный доход. "При таком подходе риск рассчитать очень легко. Для инвестора это очень удобно. Надеюсь, что проект будет успешным и полодит начало появлению других подобных ему", - сказал Теслон. 

Риск, по его словам, заключается в том, что оператор может прекратить свою деятельность, а также в том, что в случае продажи квартирной собственности, она должна быть продана не простому покупателю, а такому же инвестору, готовому продолжить отношения с оператором. 

Подобные операторские услуги предлагает в Эстонии фирма Goodson&Red, но, как стало известно Теслону, регулярный доход она не гарантирует и сдает квартиры большей частью на короткие сроки. 

Подробная информация находится ЗДЕСЬ!

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