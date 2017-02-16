Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман!

Квартиры в Таллинне на улице Тюри, 10 предназначены для людей, которые хотят получать доход от инвестиций в недвижимость. С покупателем заключается операторский договор. Фирма-оператор обставляет квартиру, ищет нанимателя и следит за тем, чтобы на счет покупателя ежемесячно, без задержек и проблем поступала плата за найм.

Фото: t10.ee

Дизайн квартир-студий в скандинавском стиле создала художник по интерьеру Кади Яйр, помещения общего пользования оформила архитектор Кристийна Воолайд. При покупке будущий собственник получает пустую коробку, отделку для которой он может заказать после переговоров с дизайнерами. Планируется, что размер студий будет от 10 до 24 квадратных метров, и с помощью специалистов комнаты можно будет обставить таким образом, чтобы по максимуму использовать полезную площадь.

Фото: t10.ee