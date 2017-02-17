СМИ: в Сирии найдены доказательства причастности российских ВКС к авиаудару по госпиталю

Для расследования обстоятельств трагедии "Врачи без границ" ранее обратились к одному из британских агентств, которое проанализировало видеоматериалы и фотографии, сделанные активистами, медиками и случайными свидетелями авиаудара по госпиталю.

Несмотря на то что Москва продолжает настаивать на своей непричастности к произошедшему и опровергает любую связь ВКС РФ с роковым авиаударом, "Врачи без границ" объявили о том, что располагают цифровыми доказательствами кооперации российских и сирийских военных в рамках нанесения авиаударов в Мааррат-эн-Нуумане.

Стоит отметить, что президент французского отделения "Врачей без границ" Мего Терзиян тем временем признал, что результаты расследования не являются "100-процентным доказательством" вины Москвы и Дамаска, но "это лучше, чем ничего".

"Мы хотим найти правду. У меня нет иллюзий: будет крайне сложно добиться правосудия, но наша работа по крайней мере установит тех, кто стоял за этим преступлением", - добавил Терзиян.

В феврале 2015 года "Врачи без границ" сообщили, что на северо-западе Сирии российские ВКС разбомбили сразу два госпиталя - в городе Аазаз, рядом с турецкой границей, и в городе Мааррат-эн-Нууман, в провинции Идлиб.

В Аазазе погибли по меньшей мере 10 человек, в Мааррат-эн-Нуумане восемь человек пропали без вести. Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Энтони Лей сообщил, что в результате авиаудара пострадали четыре больницы и две школы. В свою очередь, Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что около 50 мирных жителей погибли в результате обстрела с воздуха пяти больниц и двух школ в Сирии.

Представитель Госдепа США Джон Кирби назвал виновными в бомбардировках "режим Асада" и тех, кто оказывает ему поддержку. В свою очередь, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обвинил в нападении на больницу ВС РФ, отметив, что Россия действует "как террористическая организация".

Однако в Москве настаивают на том, что российские ВКС бомбят исключительно позиции террористической группировки "Исламское государство". Комментируя подозрения, что именно Россия бомбит медучреждения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Мы категорически отводим подобные (обвинения). Мы категорически не приемлем подобные заявления, тем более что каждый раз те, кто делают такие заявления, оказываются неспособны хоть как-то подтвердить свои голословные обвинения".