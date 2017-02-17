Определены самые дешевые города для туристов 2017 года: Таллинн оказался дороже Москвы

В болгарской столице день отдыха будет стоить путешественнику в среднем 44 евро. В эту сумму входят проживание в отеле, питание, поездки на такси и развлечения.

В Каире, который оказался на втором месте, тот же набор услуг и развлечений обойдется в 46 евро в день. На третьем месте оказался испанский населенный пункт Картахена с показателем 46,5 евро. Четвертую строчку занял Бухарест (51 евро), замыкает первую пятерку турецкая Анталья (51,5 евро).

Столица Эстонии Таллинн расположился на 39-ой строчке (80 евро в день).

Москва заняла 34-ю строчку рейтинга. По подсчетам экспертов, день в российской столице обойдется примерно в 76 евро.