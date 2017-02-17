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Исследование: смотрите, за кого готовы голосовать жители Эстонии на местных выборах1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
BNS
BNS
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Избиратели в Эстонии больше всего готовы поддержать избирательные союзы и независимых кандидатов, а также оппозиционную Свободную партию, за которые в рамках опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу BNS и газеты Postimees, высказались 29 процентов респондентов.

В пользу Центристской партии в ходе исследования высказались 27 процентов опрошенных. Об этом в субботу пишет портал газеты Postimees.

“Избирательные союзы и независимых кандидатов готовы поддержать те, для кого на первом месте личность кандидата, а не его партийная принадлежность, - пояснил эксперт фирмы Kantar Emor Айвар Воог в интервью Postimees. - Когда с приближением выборов становятся известны имена тех, кто вошел в партийные списки, как правило, избиратели находят себе подходящего кандидата и в списках той или иной партии».

«Мы предприняли идеологическую битву ради того, чтобы местные жители получили право самостоятельно решать, кого выбирать и как строить свою жизнь, а не подчиняться находящейся неизвестно где партийной конторе», - прокомментировал рейтинги член Свободной партии Артур Тальвик, вероятный кандидат в новые председатели партии.

«Если говорить о большой поддержке, которую избиратели готовы оказать избирательным союзам, то отмечу, что Центристская партия не противостоит избирательным союзам, у нас нет ни малейшего желания отменить в Эстонии избирательные союзы. Если люди хотят формировать избирательные союзы и баллотироваться на равных основаниях с партиями, то у них должна быть такая возможность», - сказал лидер Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас, по словам которого высокий рейтинг партии указывает на ее профессионализм в руководстве местными самоуправлениями.

Член оппозиционной Партии реформ Урмас Суклес уже полгода назад решил, что в обход диктата партии он сформирует свой избирательный союз. Новый лидер реформистов Ханно Певкур на этой неделе сказал газете Postimees, что деятелям вроде Суклеса не приходится рассчитывать на поддержку партии, не будет с ними партия солидарна и на выборах в Рийгикогу.

«Один раз я уже побывал в Рийгикогу и понял, что это место не для меня, - прокомментировал Суклес. - Логика действий избирательных союзов очень проста: если составить из местных людей сильный список, то партия список просто так не погасит. Мы на (местные) выборы пойдем с твердым желанием выиграть, добиться большинства».

Руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог в интервью Postimees пояснил, что если Свободная партия известила о своей готовности выйти на выборы с избирательными союзами и что пример Суклеса может оказаться заразительным для многих, то у партий появляется серьезный конкурент.

«Можно предположить, что в этом году доля избирательных союзов может оказаться существенно выше, чем она была на местных выборах 2013 года», - отметил Воог.

Доля избирательных союзов и независимых кандидатов на трех последних муниципальных выборов колебалась. Выше всего — 27 процентов — она составляла на выборах 2009 год. Существенно ниже она была на выборах 2005 года. На выборах 2013 года их доля составила 23 процента.

В 2009 году высокий процент избирательных союзов объяснялся высоким процентом лиц, которые баллотировались в списке Народного союза в 2005 году. В 2013 году многие из них присоединились к спискам Союза Отечества и Res Publica (IRL).

Доля Народного союза на местных выборах в промежутке от 2005 до 2009 года сократилась с 12,5 процента до 1,9 процента.

Муниципальные выборы в Эстонии состоятся 15 октября этого года.

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