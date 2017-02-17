Обеспокоенный читатель: что за ЧП у Maxima в центре Таллинна?

Отвечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан:

Скорая помощь получила вызов по поводу двух мужчин в состоянии опьянения. По прибытии скорой помощи мужчины стали вести себя агрессивно в отношении медиков и сотрудники скорой помощи вызвали на место полицию.

По прибытии полиции мужчины также вели себя агрессивно и пытались скрыться, но были задержаны патрульными полицейскими. Для выяснения обстоятельств происшествия мужчины были доставлены в Кесклиннаское отделение полиции.