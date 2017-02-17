У SEB есть доступ к телефонным книгам клиентов

Из восьми проверенных приложений различных банков семь не работают с контактными данными в телефоне и не запрашивают к ним доступ. Только приложение банка SEB запрашивает доступ к телефонной книге клиентов и обрабатывает данные за пределами приложения, сообщает инспекция.

В то же время инспекция отмечает, что SEB следует всем требованиями по работе с личными данными. Также инспекция заверила, что в распоряжение банка не поступают личные номера, адреса, электронные почты и прочие личные данные.

После консультации Инспекции по защите данных SEB изменил условия использования приложения, чтобы они были более прозрачными для клиентов.

Инспекция проверила восемь приложений банков (SEB, Swedbank, LHV, Nordea, Danske, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank и DnB) на соответствие требованиям по защите личных данных.