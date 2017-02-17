Тоом о казусе с Кальюлайд на Мюнхенской конференции: это безобразие, но президент отреагировала прекрасно

«Вот эта леди хочет задать вопрос… Было бы хорошо, если бы вы сказали, кто вы и кого представляете», - объявил Стивенс с подиума, когда Кальюлайд подняла руку, чтобы задать вопрос участникам обсуждения.

«Спасибо, я - Керсти Кальюлайд, президент Эстонии», - представилась она.

На передаче Владимир Соловьев, как он выразился, процитировал истинное отношение Запада к президенту нашей страны: «Когда ведущий, который является журналистом Financial Times, позволяет себе столь высокомерное и тупое обращение, это просто как-то…» По мнению Соловьева, президент отреагировала блестяще. «Молодец! Достойно. Умница, красавица», - сказал российский телеведущий.

«Это, конечно, безобразие, - охарактеризовала происшествие участница программы депутат Европарламента Яна Тоом. - Ее мало знают, она только недавно президент. Отреагировала прекрасно. Наш предыдущий президент, когда кто-то назвал его президентом Хендриком, в негодовании сорвал с себя все эти „уздечки“, ушел из прямого эфира, так что в этом смысле она молодец».

Соловьев пожелал компенсировать г-же президенту неприятные мгновения: «Я с радостью готов взять у нее интервью и показать его российскому телезрителю. Думаю, нам было бы действительно интересно и побеседовать, и услышать».

Но Яна Тоом не стала его обнадеживать: «Я боюсь, что для эстонского политика интервью российскому телеканалу - это акт политического суицида».