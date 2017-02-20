Новые подробности пожара в Горхолле: полиция подозревает поджог

Сообщение о пожаре в помещениях бывшего клуба "Посейдон" в Горхолле поступило в Кризисный центр 22 января. Поначалу эксперты предположили, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка, однако на сегодняшний день эта версия не подтвердилась. Полиция провела на месте происшествия различные следственные действия и экспертизы, результаты которых пока окончательно не прояснились. Однако на сегодняшний день есть основания полагать, что пожар возник в результате сознательной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье о поджоге.

Полицейские нашли в помещениях бывшего клуба большое количество наркотического вещества. Спустя неделю после пожара в качестве подозреваемой в наркопреступлении была задержана одна из владелиц клуба, 34-летняя женщина, которую допросили и после проведения следственных действий освободили. Дальнейшее следствие прояснит возможную связь женщины с оборотом наркотического вещества.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Юхана Оясоо, пока никто не задержан по подозрению в поджоге. "Продолжается активная работа по выяснению причин пожара. Для этого проводятся различные следственные процедуры, идет сбор следов с места происшествия и проверка поступившей нам информации. Такие расследования требуют больше времени из-за специфики экспертиз и следственных процедур", - добавил Оясоо.

Полиция просит всех, у кого есть информация о случившемся, сообщить об этом по номеру 612 3000.