Среда, 22. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Юри Ратас: мы не даем интервью «Спутнику»

Туули Кох, репортёр
Туули Кох, репортёр
Ристо Берендсон
Ристо Берендсон
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Премьер-министр Юри Ратас с пониманием отнесся к извинившейся за данное «Спутнику» интервью министру образования и наук Майлис Репс и посоветовал в дальнейшем избегать этот пропагандистский канал. 

«Майлис раскаивается за свои слова и извлечет из этого урок. Это важно», - пообещал Ратас в разговоре с Postimees. Но как он относится ко лжи члена своей команды? «Ложь никак нельзя оправдать, - признал премьер. – Министр сказала, что в тот день (27 января – ред.) она дала много интервью. Насколько она отвечала за свои слова – это другой вопрос».

«Мне очень жаль, и я прошу прощения из-за возникшего недоразумения. На самом деле я ошиблась и, давая комментарий для Postimees», - признала министр свою ошибку в том, что сначала заявила, будто не общалась со «Спутником». Это утверждение в понедельник вечером опроверг сам «Спутник», опубликовав видео-интервью с Репс на тему холокоста.

Эстонским государственным чиновникам рекомендовано избегать общения с пропагандистскими каналами и, по словам премьер-министра Ратаса, в этом плане ничего не изменилось: «В правительстве ничего не изменилось в плане общения со «Спутником». Мы не даем им интервью, это точно».

Репс считает, что широкая дискуссия на эту тему привлекла много внимания к «Спутнику». Она объяснила, что в тот день дала несколько интервью – примерно, десяти изданиям, поэтому она не обратила внимание на то, что одним из собеседников оказался «Спутник».

«Я, естественно, исхожу из того, что теперь буду внимательнее отслеживать, какое издание хочет со мной поговорить. Но я уже 15 лет являюсь тем политиком, который открыт для журналистов, общаюсь с ними без посредников и отвечаю на вопросы. Поэтому прошу не огорчаться тому, что я хотела и хочу и дальше быть открытой для СМИ. Но, как я уже отметила, постараюсь отслеживать этот процесс тщательнее», - сказала Репс.

И депутат Европарламента, член Центристской партии, Яна Тоом посоветовала Репс извиниться за случившееся. «Я считаю, что Майлис Репс оказалась заложницей старых стереотипов, когда политик считает возможным говорить русским одно, а эстонцам – другое», - сказала Тоом BNS.

И партнеры центристов по коалиции осуждают общение со «Спутником». По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу (IRL), ни один госслужащий не должен общаться с этим пропагандистским каналом: «С этим изданием нужно быть крайне осторожными, поскольку им платят за вранье». Он признал, что «Спутиник» пытался попасть и на пресс-конференции Министерства юстиции: «Они приходят группой, и отсеять их, воспрепятствовать им очень сложно».

По словам Рейнсалу, госслужащие должны понимать, что речь идет не об обычной журналистике: «Это инфооперация враждебной нам администрации, задачей которой является ослабление нашей республики».

По словам председателя соцдемов, министра труда и здравоохранения Евгения Осиновского, каждый должен сам решить, с кем и почему он общается со «Спутником». «Социал-демократы интервью «Спутнику» не дают, поскольку для нас это – не журналистика».

По оценке реформиста Юргена Лиги, Репс все же поступила осознанно: «Она обращалась только к русскому избирателю, учитывая, что у «Спутника» и у ПБК эстонских зрителей нет, то там она может говорить другую правду. Эта правда заключается в том, что другие политики противопоставляют разные народы и в том, что у депортации есть смягчающие обстоятельства, в отличие от холокоста. Ужасно, что она действовала из политических, а не этнических мотивов».

По его оценке, такая позиция Репс «невероятно циничная». 

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