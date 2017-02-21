“Результаты выглядят многообещающе и подтверждают прежние проведенные Эстонским геологическим институтом исследования, хотя прибрежный неглубоководный отрезок в Таллиннском заливе нуждается в дальнейших исследованиях”, - считает министерство.

Исследования показали, что гранитное морское дно простирается около эстонского побережья до Найссаара и Таллиннской мели. Однако министерство отмечает, что рапорт не дает полного представления о строительных особенностях породы на морском дне в районе пролегания трассы.

Первичное сейсмоакустическое исследование на этой линии проводил Финский геологический исследовательский центр в рамках проекта FinEst по заказу Финского союза Хельсинки и Уусимаа. Исследовательское судно провело работы на месте в августе 2016 года, результаты исследования были дополнены в октябре-ноябре. Исследования окупаемости строительства будут осуществлены благодаря финансированию программе Interreg. Общий бюджет двухлетнего проекта FinEst составляет 1,3 млн евро. Главный партнер проекта - Финский союз Хельсинки и Уусимаа, кроме того в нем участвуют город Хельсинки, Финское транспортное агентство, город Таллинн, Министерство экономики и коммуникации и Харьюская уездная управа.

В ходе исследования окупаемости будет выяснено, насколько экономически целесообразен и технически осуществим туннель между Таллинном и Хельсинки, окупится ли он и какое окажет влияние. Первые результаты ожидаются уже в этом году. “Только после исследования окупаемости можно будет сказать, есть ли основания начать планирование туннеля”, - сообщило министерство.

Строительство подводного 90-километрового туннеля позволило бы добираться из Таллинн в Хельсинки примерно за полчаса.