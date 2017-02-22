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Британские СМИ подозревают Россию в причастности к распространению загадочной радиации по Европе

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Европейская пресса обсуждает сообщения о загадочном усилении радиационного фона в Европе. По данным СМИ, радиоактивный йод-131 был обнаружен сразу в нескольких странах ЕС. В поисках причин этого необъяснимого явления британские издания обвиняют власти Евросоюза в попытке скрыть информацию от общественности и подозревают, что к инциденту может быть причастна Россия. 

О том, что в Северной и Западной Европе зафиксировано незначительное повышение уровня радиоактивного изотопа йод-131, 19 февраля сообщило норвежское издание The Independent Barents Observer со ссылкой на данные научных учреждений, в частности французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN), сообщает портал Newsru.com.

В статье говорилось, что впервые йод-131 антропогенного происхождения был обнаружен в начале января в Северной Норвегии на исследовательской станции "Сванховд", затем его нашли в финском муниципалитете Рованиеми. В январе следы радиоактивного изотопа обнаружились в Польше, Чехии, Германии, Франции и Испании.

Отмечалось, что так как период полураспада изотопа составляет около восьми суток, речь идет об утечке, произошедшей незадолго до того. Также норвежское издание подчеркивало, что станция "Сванховд" находится в непосредственной близости от границы с Мурманской областью России.

На этой неделе британский таблоид The Daily Star, комментируя сообщения, предположил, что Россия провела секретные ядерные испытания в Арктике, результатом которых стало усиление радиационного фона.

Тему продолжила еще одна британская газета - The Independent, написавшая, что загадочные вспышки радиоактивности были зафиксированы в Европе и "никто толком не знает почему".

Как говорится в статье, которую цитирует InoPressa, власти Норвегии сообщили о факте обнаружения йода-131 лишь в последние дни. Как предполагает журналист Эндрю Гриффин, возможно, информацию скрывают, так как до сих пор непонятно, откуда взялся этот изотоп и как получилось, что он распространился по территории Европы.

Как считают конспирологи, радиация, видимо, исходила из северной части Норвегии, где Россия, возможно, провела тайное атомное испытание, пишет автор статьи. В то же время йод-131 используется для лечения некоторых видов рака и других болезней, поэтому не исключено, что произошла утечка на каком-то заводе лекарственных препаратов, который не сообщил об этом властям.

Точно установить источник радиации невозможно из-за меняющегося направления ветра, но специалисты склоняются к версии, что утечка произошла где-то вблизи Восточной Европы, говорится в статье.

Несмотря на обеспокоенность общественности и прессы усилением радиационного фона, специалисты IRSN заверяют, что количество содержания йода-131 в атмосфере в настоящее время не представляет непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевропайоднорвегияроссияядерные испытания
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