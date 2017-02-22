Администрация Трампа отменила закон Обамы о туалетах для трансгендеров

Данная директива позволяла трансгендерам выбирать исходя из представлений о собственном поле, какие туалетные комнаты и раздевалки использовать.

«Министерство юстиции и министерство образования отменили сегодня руководство для учебных заведений, выпущенное в 2015–2016 годах по доступу к объектам на основе гендерной идентичности, а не биологического пола», — говорится в сообщении.

Генпрокурор США Джефф Сешнс в своем заявлении также отметил, что законопроект Обамы не содержит достаточного юридического анализа.

Отмечается, что американский минюст остается приверженным защите ЛГБТ-студентов от дискриминации, издевательств и преследования.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может отменить принятый при предыдущем президенте Бараке Обаме закон, который касается использования трансгендерами туалетов в школах.