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В ласнамэском русском садике отметили день рождения Эстонии праздником песни и танца

Аннели Аммас
Аннели Аммас
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Красные кирпичные стены детсада, одним из последних построенного в советское время на склоне Ласнамяэ, понемногу крошатся. Наверное, это самый близкий к Певческому полю садик, и, возможно, поэтому именно здесь, в русскоязычном детсаду "Лийкури", зародилась традиция праздника песни и танца.

Когда здесь впервые в честь дня рождения Эстонской Республики состоялся первый зимний праздник, вдохновленный большим певческим праздником, в детсаду Лийкури вспоминают по-разному. Татьяна Валдек, руководившая садиком три года, исследовала этот вопрос и знает, что впервые праздник состоялся в 1995 году, когда эту идею предложила тогдашняя воспитательница Марика Мерила. Примерно столько же в детсаду "Лийкури", бывшем детсаду №17, углубленно изучают эстонский язык.

Детсад "Лийкури" присоединился к программе языкового погружения лишь пару лет назад, и на 12 групп в нем приходятся всего две группы языкового погружения. По словам завуча Елены Лофицкой, во всех группах пять раз в неделю проходят уроки эстонского языка.

“Эстония – моя родина, ты самая красивая, я никогда тебя не покину”, - пели детишки “Лийкури” вчера на открытии праздника. «Kükita», «Kaks sammu sissepoole», «Kaera-Jaan» - вот лишь немногие танцы, которые танцевали-пели дети под заботливо сооруженными из бумаги васильками и ласточками. На всех мальчиках и девочках - стилизованные эстонские национальные костюмы или связанные сине-черно-белые жилеты с шапочками. Глаза сияют, дети поют по-эстонски.

Все 260 детей не умещаются в зале – поэтому танцоры и певцы дают целых два концерта за день. На один из них были приглашены друзья из коплиского детсада "Ситси", на второй – группа народного танца из 3-го класса Ласнамяэской гимназии, находящейся неподалеку. И там, и там – дети из групп языкового погружения. Школьная группа попытается летом попасть на летний молодежный танцевальный праздник среди других 10 000 танцоров. Его организаторы уже подсчитали, что желание принять участие в празднике уже изъявили 60 русскоязычных хоров и танцевальных групп.

Детишки из садика “Лийкури” еще малы для праздника, но уже знают, что такое Певческое поле и Певческий праздник. Особенно хорошо знает это группа, которой осенью идти в школу и которая в прошлом году по инициативе одной из мам, Ларисы Князевой, участвовала в анимационном конкурсе “Мировая страна Эстония”, где завоевала второе место. С анимации, рассказывающей о Певческом празднике, и начался вчерашний праздник песни и танца. Завуч Лофицкая очень гордится тем, что к летнему празднику организаторы праздника песни и танца ждут от садика “Лийкури” новый мультфильм.

На вчерашний праздник были приглашены и родители, но прийти смогли лишь единицы. “Родители ведь работают и не могут уйти просто так”, - пояснила завуч.

По словам директора Валдек, попадаются разные родители – в том числе и такие, которые не спешат громко аплодировать подобным мероприятиям в садике.

“Интерес к эстонскому языку у родителей есть, но должна признать, что есть и такие родители, которые не хотят, чтобы воспитатель говорила с их детьми по-эстонски, - говорит директор. – Они боятся, что вдруг у ребенка родной язык будет развиваться недостаточно хорошо, исчезнет русская идентичность и т.д. Этот страх совершенно не обоснован, но терзает некоторых и подпитывается борьбой русских школ против языковых требований”. Детсад "Лийкури" пытается уменьшить этот страх и осенью откроет еще одну группу языкового погружения.

“Õpetaja, õpetaja!” – сияющие глаза обращены к учителю Маргарите Романенко. “Со мной дети говорят на эстонском”, - поясняет учитель группы погружения.

В садике “Лийкури” в группе языкового погружения есть эстоно- и русскоязычный учитель – с одним говорят на одном, с другим – на другом языке.

Завтра многие дети из детсада "Лийкури" пойдут смотреть парад на площадь Вабадузе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдень независимостидетсадрусский языкэстонский языкязыковое погружение
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