Литовские полицейские будут носить униформу эстонского образца

"Шведы два года создавали новую униформу для эстонцев. Создали, потом эстонцы ее усовершенствовали, их полицейские испытали, высказали свои замечания. Эстонцы предложили нам последовать их примеру. Мы сшили образцы", - сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Полицейские примерили и литовскую униформу нового образца. После сравнения ее с эстонской моделью выяснилось, что последняя значительно удобнее - более функциональна, лучше приспособлена к погодным условиям, выше качеством и удобнее.

Пока не подсчитано, сколько будет стоить новая униформа. В Литве 8400 полицейских, для всех потребуются новая униформа.