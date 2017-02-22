Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Литовские полицейские будут носить униформу эстонского образца

BNS
BNS
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Уже в конце этого года литовские полицейские начнут носить униформу нового образца. Форму по эстонской модели испытали семь полицейских патрулей, и остались ею довольны, сообщает Департамент полиции Литвы.

"Шведы два года создавали новую униформу для эстонцев. Создали, потом эстонцы ее усовершенствовали, их полицейские испытали, высказали свои замечания. Эстонцы предложили нам последовать их примеру. Мы сшили образцы", - сообщил BNS представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Полицейские примерили и литовскую униформу нового образца. После сравнения ее с эстонской моделью выяснилось, что последняя значительно удобнее - более функциональна, лучше приспособлена к погодным условиям, выше качеством и удобнее.

Пока не подсчитано, сколько будет стоить новая униформа. В Литве 8400 полицейских, для всех потребуются новая униформа.

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