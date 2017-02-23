«Уже 63 года 24 февраля флаг Эстонии развевается в моем доме, будь то в Швеции, США, Канаде, Германии или Эстонии. Так произошло и сегодня, когда из-за рабочих обязанностей я нахожусь вдали от дома. Но в мыслях я дома и с Эстонией», - признался экс-президент.

Он отметил, что работа в Стэнфордском университете заставила его снова и снова, в одиночку и вместе с коллегами думать о хрупкости свободы, противостоянии добра и зла, которое сейчас происходит в мире. «На встречах и во время выступлений в Мюнхене, Вашингтоне, Токио, Берлине, Риге, Хельсинки и Варшаве я чувствовал искреннюю радость за успехи Эстонии, но и беспокойство в связи с очень сложной международной ситуацией», - сказал Ильвес.

«Прошлый год еще больше подтвердил то, что я неоднократно говорил последние 10 лет: свобода и демократия - это не что-то предопределенное или вечное. Свобода и демократия требуют от нас ежедневной заботы, управления и упрочнения. За свободу, будь то за ее достижение или защиту, надо бороться. Мы это тоже видели. Также мы знаем, что происходит, если от этой борьбы отказываются. Тогда рушится основа свободы, на которую опирается либеральная демократия - свободные и честные выборы, независимая от манипуляций судебная власть и ценящая правду свободная журналистика», - объяснил Ильвес.

По его словам, за последний год можно было наблюдать попытки вмешательства в выборы, ложь и дезинформацию, популизм и разжигание ненависти. Все это поставило под сомнение устойчивость либеральной демократии.

«99 лет назад родилась демократическая Эстония. Я уверен, что и нынешние граждане тоже полны смелости и решимости постоять за свою свободу и демократию. Без страха даже тогда, когда чувствуют неуверенность вокруг себя», - надеется Ильвес.

«Да здравствует Эстония!» - заключил он.