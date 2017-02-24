Пассажирам судов Tallink теперь нужно быть очень внимательными в Хельсинки

Из здания будет вести отдельный коридор, который сократит дистанцию от терминала к судну. «Здание порта очень красивое, а судна будут теперь пришвартовываться практически рядом с ним. Больше не нужно будет долго идти по пассажирскому коридору, попасть или выйти с судна можно будет очень быстро», - сказал председатель правления Tallink Silja Маргус Шультс.

Поскольку в порту Läänesadam теперь два терминала, то Tallink просит всех пассажиров перед поездкой выяснить, из какого терминала отходит их судно.