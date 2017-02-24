В Канзасе бывший морпех расстрелял трех индусов в баре с криками «Вон из моей страны!»

Как стало известно журналистам, 51-летний ветеран американской морской пехоты США Адам Пуринтон с криком "Вон из моей страны!" принялся стрелять из пистолета по сидящим рядом с ним в баре индийцам. 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдерабада был убит на месте. Еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает портал Newsru.com.

По информации агентства, Пуринтон постоянно выкрикивал оскорбления на расовой почве в адрес сидящих в баре индийцев. По словам свидетелей, он называл индийцев выходцами с Ближнего Востока, возможно, перепутав их с арабами.

Через несколько часов после случившегося Пуринтона арестовали и предъявили ему обвинения в предумышленном убийстве первой степени и покушении на убийство еще двух человек, которым удалось выжить. "Это был трагический и бессмысленный акт насилия", - заявил начальник полиции Олейте Стивен Менк.