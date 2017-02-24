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Валялся на помойке письменный стол. Смотрите, что с ним стало

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Стол удалось вырвать из жадных лап мусоровоза и отвезти домой. А там, засучив рукава, приняться за дело. 

Когда Эмили шла за дочкой в школу, то увидела в соседнем дворе рядом с мешками, полными мусора, письменный стол, который печально ждал, когда его увезут на свалку. Женщине стол очень понравился, и она решила забрать его домой и оживить, пишет Kodu.

От стола исходил затхлый запах, он был покрыт толстым слоем краски с потеками. Чтобы избавиться от неприятного запаха, Эмили протерла его смесью воды и уксуса, затем сняла слой старой краски и покрасила заново. 

Белоснежный письменный стол теперь украшает детскую в доме Эмили. 

Стол до реставрации. Фото: www.ournestinthecity.com

Стол после реставрации. Фото: www.ournestinthecity.com

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