Целеустремленная бизнес-леди схлестнулась с властями

Место бывшего городища, которое заросло кустарником и деревьями, прошлой весной решили привести в порядок. Однако выяснилось, что многие деревья заражены корневой губкой и их нужно спилить, пишет Valgamaalane.

Конкурс на проведение работ выиграло местное предприятие Ökopesa OÜ. Работы были завершены в начале декабря. Однако волостная управа посчитала, что работы не доведены до конца и не соответствуют условленным требованиям. Руководитель предприятия Трийн Пейпс с такими выводами не согласна.

У волостной управы к фирме Ökopesa три претензии. Во-первых, пеньки должны были быть параллельны земле, а они не параллельны. Во-вторых, после проведения работ территорию нужно было убрать от мусора, а его по-прежнему полно. В-третьих, сумма работ должна была составить 9000 евро, а оказалась на 5000 евро больше.

«Не понятно, за что мы должны заплатить. В ценовом предложении говорилось о 260 кубометрах и 9000 евро. Сейчас выяснилось, что спилено 427 кубометров и сумма выросла на 5000 евро», - отмечает волостной старейшина Калев Лауль.

У Трийн Пейпс есть ответ на каждую из претензий. По ее словам, в ценовом предложении был приведен лишь примерный объем работ.

«Договоренность была только о цене кубометра. Она составляла 29 евро», - отмечает Пейпс, добавляя, что объем работ увеличился, так как представители местных властей постоянно приходили на место работ и требовали спилить больше деревьев.

Что касается спиленных деревьев, то их пока не утилизируют, так как по соседству находится парк зимних развлечений Winterplace и в фирме решили пойти навстречу его хозяину и пока не распиливать бревна, чтобы в сторону парка не летела стружка.

А вот насчет мусора Пейпс не согласна. «Мы несколько раз там убирались. Нигде не написано, что мы должны по всей территории пройтись граблями», - отмечает она.

Ну и наконец, пеньки расположены параллельно земле. «Если власти хотели, чтобы они были спилены параллельно холму, то это нужно было указать в договоре», - уверена она.

Женщина считает, что если дело дойдет до суда, то она выиграет. «Я верю, что выиграю. Я хорошо выполнила работу и сплю по ночам спокойно», - отмечает Пейпс.